Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 1151000800 Наименование Скоба тормозной колодки SAF SKRS 9042

Запчасть скоба тормозной колодки САФ SKRS 9042 представлена по производителю SAF с артикулом 1151000800. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX020281, 1151000800, 600065, 901945, 115100080, 1151000800020, 114209. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия скоба тормозной колодки САФ SKRS 9042 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.