Производитель / Поставщик SAF-HOLLAND № Производителя 1146200100 Наименование Фланец ступицы к тормозному диску SKRB 9019/9022

Запчасть фланец ступицы к тормозному диску SKRB 9019/9022 представлена по производителю SAF с артикулом 1.146.2001.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1146200100, 016268. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фланец ступицы к тормозному диску SKRB 9019/9022 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.