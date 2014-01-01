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Запчасть корзина сцепления 280TBFR/MF Сакс 3482046031 представлена по производителю SACHS с артикулом 3482046031. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482046031, 34820460318. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления 280TBFR/MF Сакс 3482046031 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.