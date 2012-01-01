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Запчасть корзина сцепления грузовиков Вольво с 2012 г представлена по производителю SACHS с артикулом 3482001310. Применяется на Volvo, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13, FMX, ФМХ. У данной детали есть аналоги с номерами: 21615193, 7421639030, 85013713. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корзина сцепления грузовиков Вольво с 2012 г, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.