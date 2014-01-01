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Корзина сцепления Рено Премиум Магнум Керакс артикул 3482001308 SACHS в Алматы

3482001308 SACHS Корзина сцепления Рено Премиум Магнум Керакс
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3482001308
Наименование Корзина сцепления Рено Премиум Магнум Керакс
Параметр MF430
Диаметр [мм] 430
макс. возможный крутящий момент двигателя [Нм] 2500
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Корзина сцепления Рено Премиум Магнум Керакс SACHS с артикулом 3482001308 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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