Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 3482000553U Наименование Корзина сцепления Volvo FH13 , RVI Magnum DXI13 (повреждена упаковка)

Если вы хотите купить корзина сцепления Вольво ФШ 13 Рено Магнум DXI13 (повреждена упаковка), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000553U. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS.