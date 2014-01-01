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Запчасть корзина сцепления 430mm Вольво 3482000553 представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000553. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000553, 034038, 001000553, 640013, 7420812085. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления 430mm Вольво 3482000553 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.