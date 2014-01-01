Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 348200047418780040943151000419 Наименование Сцепление КАМАЗ-4308,43253,43255 (КПП ZF 6S1000 дв.CUMMINS 6ISBe 185,210) в сборе SACHS

Запчасть сцепление КАМАЗ-4308 43253 43255 (КПП ZF 6S1000 дв.CUMMINS 6ISBe 185 210) в сборе Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000474/1878004094/3151000419*. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление КАМАЗ-4308 43253 43255 (КПП ZF 6S1000 дв.CUMMINS 6ISBe 185 210) в сборе Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.