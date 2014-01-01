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Запчасть корзина сцепления MF395; LF 45 55 CF 65 прим. КАМАЗ 4308 43253 и 43255 с дв. Камминз 6ISBe185 210 представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000474. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000474, 001000474. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления MF395; LF 45 55 CF 65 прим. КАМАЗ 4308 43253 и 43255 с дв. Камминз 6ISBe185 210 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.