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Корзина сцепления MF395; LF45,55 CF65, прим. КАМАЗ 4308, 43253 и 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210 артикул 3482000474 SACHS в Алматы

3482000474 SACHS Корзина сцепления MF395; LF45,55 CF65, прим. КАМАЗ 4308, 43253 и 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3482000474
Наименование Корзина сцепления MF395; LF45,55 CF65, прим. КАМАЗ 4308, 43253 и 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210
Параметр MF395
Диаметр [мм] 395
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть корзина сцепления MF395; LF 45 55 CF 65 прим. КАМАЗ 4308 43253 и 43255 с дв. Камминз 6ISBe185 210 представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000474. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000474, 001000474. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления MF395; LF 45 55 CF 65 прим. КАМАЗ 4308 43253 и 43255 с дв. Камминз 6ISBe185 210 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Корзина сцепления MF395; LF45,55 CF65, прим. КАМАЗ 4308, 43253 и 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210 SACHS с артикулом 3482000474 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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