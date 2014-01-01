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Запчасть 3482000464 (SACHS) Диск нажимной сцепления скожухом (корзина) представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000464. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000464, 001000464, 0062508404, A0062508404, 083201000862. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 3482000464 (SACHS) Диск нажимной сцепления скожухом (корзина) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.