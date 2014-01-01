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Запчасть корзина сцепления MF362 Даф LF 45/55/F/CF 65 /Kamaz 4307/4308/YaMZ 3482000419 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000419. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000419, 3482000419, 1360210100, 1360210100, 3482000419, 083201000340, 083201000340. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления MF362 Даф LF 45/55/F/CF 65 /Kamaz 4307/4308/YaMZ 3482000419 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.