Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 3482000301 Наименование Корзина сцепления для грузовиков ДАФ DAF

Если вы хотите купить корзина сцепления для грузовиков ДАФ Даф, просто позвоните нам! Применяется на DAF, 95XF, 75CF, 85CF. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000301. У данной детали есть аналоги с номерами: 001083032, 105287, 143034710, 1430347100, 323482083032, 3482083032, 42102097. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.