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Запчасть корзина сцепления MFZ430; 4 Серия представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000251. У данной детали есть аналоги с номерами: 3482000251, 042095, 113127, 0691366KM, 1430331100, 831030, 831031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия корзина сцепления MFZ430; 4 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.