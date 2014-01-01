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Корзина сцепления KAMAZ 5490 артикул 3482000209 SACHS в Алматы

3482000209 SACHS Корзина сцепления KAMAZ 5490
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3482000209
Наименование Корзина сцепления KAMAZ 5490
Параметр MFZ430
Диаметр [мм] 430
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить корзина сцепления KAMAZ 5490, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3482000209. У данной детали есть аналоги с номерами: 5006172137, 81303050222, 831052. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Корзина сцепления KAMAZ 5490 SACHS с артикулом 3482000209 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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