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Плита промежут. CD40B-O артикул 3459018004 SACHS в Алматы

3459018004 SACHS Плита промежут. CD40B-O
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3459018004
Наименование Плита промежут. CD40B-O
Параметр MFZ2/400X
Диаметр [мм] 400
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть Плита промежут. CD40B-O представлена по производителю SACHS с артикулом 3459018004 . У данной детали есть аналоги с номерами: 3459018004, 230249, 083201000310, 1521725. детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SACHS для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Плита промежут. CD40B-O SACHS с артикулом 3459018004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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