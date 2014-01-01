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Запчасть Плита промежут. CD40B-O представлена по производителю SACHS с артикулом 3459018004 . У данной детали есть аналоги с номерами: 3459018004, 230249, 083201000310, 1521725. детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти SACHS для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.