|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3421601084
|Наименование
|Маховик Скания 4 и 5 серия двигатель DC9 DC13 D=430 мм
|Наружный диаметр [мм]
|470
|SVHC
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