Количество крепежных отверстий 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть маховик D430 D2066/76 МАН 3421601075 представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601075. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить маховик D430 D2066/76 МАН 3421601075, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.