Дополнительный артикул / Дополнительная информация без упорного кольца SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть маховик 395 mm Мерседес Актрос/Аксор/Атего (OM904 LA OM906 LA/HLA OM924 LA OM926 LA) представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601049. У данной детали есть аналоги с номерами: 04100016, 081501001250, 20090390600, 35582, 463450, 9060303005, 9060303705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить маховик 395 mm Мерседес Актрос/Аксор/Атего (OM904 LA OM906 LA/HLA OM924 LA OM926 LA), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.