|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3421601049
|Наименование
|Маховик 395 mm MB Actros/Axor/Atego (OM904 LA, OM906 LA/HLA, OM924 LA, OM926 LA)
|Наружный диаметр [мм]
|395
|Профиль маховика
|с зубчатым венцом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без упорного кольца
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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