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Маховик 395 mm MB Actros/Axor/Atego (OM904 LA, OM906 LA/HLA, OM924 LA, OM926 LA) артикул 3421601049 SACHS в Алматы

3421601049 SACHS Маховик 395 mm MB Actros/Axor/Atego (OM904 LA, OM906 LA/HLA, OM924 LA, OM926 LA)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3421601049
Наименование Маховик 395 mm MB Actros/Axor/Atego (OM904 LA, OM906 LA/HLA, OM924 LA, OM926 LA)
Наружный диаметр [мм] 395
Профиль маховика с зубчатым венцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без упорного кольца
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть маховик 395 mm Мерседес Актрос/Аксор/Атего (OM904 LA OM906 LA/HLA OM924 LA OM926 LA) представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601049. У данной детали есть аналоги с номерами: 04100016, 081501001250, 20090390600, 35582, 463450, 9060303005, 9060303705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить маховик 395 mm Мерседес Актрос/Аксор/Атего (OM904 LA OM906 LA/HLA OM924 LA OM926 LA), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик 395 mm MB Actros/Axor/Atego (OM904 LA, OM906 LA/HLA, OM924 LA, OM926 LA) SACHS с артикулом 3421601049 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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