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Маховик MAN d430 16 отверстий для моторов D2866 D2876 артикул 3421601047 SACHS в Алматы

3421601047 SACHS Маховик MAN d430 16 отверстий для моторов D2866 D2876
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3421601047
Наименование Маховик MAN d430 16 отверстий для моторов D2866 D2876
Наружный диаметр [мм] 430
Профиль маховика с зубчатым венцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом
Количество крепежных отверстий 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить маховик МАН d430 16 отверстий для моторов D2866 D2876, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601047. У данной детали есть аналоги с номерами: 01004700, 0111044, 022475, 03041500A, 04100011, 04200006, 081500912060. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик MAN d430 16 отверстий для моторов D2866 D2876 SACHS с артикулом 3421601047 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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