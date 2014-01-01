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Маховик МАН ТГС ТГС ТГХ двигатель D2066 D2076 артикул 3421601045 SACHS в Алматы

3421601045 SACHS Маховик МАН ТГС ТГС ТГХ двигатель D2066 D2076
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3421601045
Наименование Маховик МАН ТГС ТГС ТГХ двигатель D2066 D2076
Наружный диаметр [мм] 430
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 3423 601 004
Профиль маховика с зубчатым венцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без упорного кольца
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик МАН ТГС ТГС ТГХ двигатель D2066 D2076 SACHS с артикулом 3421601045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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