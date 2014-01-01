|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3421601016
|Наименование
|Маховик. OM501/502 Actros
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Профиль маховика
|с зубчатым венцом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с упорным кольцом
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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