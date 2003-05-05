Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) 6 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601012. У данной детали есть аналоги с номерами: 3421601012, A4420301905, 4420301905, 20030505, 4160022100, 461238, 20090344201. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.