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Маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм артикул 3421601012 SACHS в Алматы

3421601012 SACHS Маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3421601012
Наименование Маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм
Наружный диаметр [мм] 430
Профиль маховика с зубчатым венцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом
Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) 6
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601012. У данной детали есть аналоги с номерами: 3421601012, A4420301905, 4420301905, 20030505, 4160022100, 461238, 20090344201. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик OM441/442 Euro2; z=160; d=430мм SACHS с артикулом 3421601012 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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