Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 OM449 D2840 D2865/D2866, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601011. У данной детали есть аналоги с номерами: 01004700A, 0111029, 06055, 081501001080, 081501001110, 10133, 20030505. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS.