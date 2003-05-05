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Маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 - OM449 D2840/D2865/D2866 артикул 3421601011 SACHS в Алматы

3421601011 SACHS Маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 - OM449 D2840/D2865/D2866
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3421601011
Наименование Маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 - OM449 D2840/D2865/D2866
Наружный диаметр [мм] 430
Профиль маховика с зубчатым венцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с упорным кольцом
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 OM449 D2840 D2865/D2866, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3421601011. У данной детали есть аналоги с номерами: 01004700A, 0111029, 06055, 081501001080, 081501001110, 10133, 20030505. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SACHS.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик Неоплан число зубьев z=160 d=430мм двигатель OM401 - OM449 D2840/D2865/D2866 SACHS с артикулом 3421601011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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