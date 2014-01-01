|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400710016
|Наименование
|К-т сцепления (без выжимного) D395; Atego/Axor + дополнительно центральный выключатель 3182 600 141
|Диаметр [мм]
|395
|Число зубцов
|18
|Комплектующие см.в перечне
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без сенсора
|Альтернативный ремкомплект
|3400 121 201
|Наполнитель
|Минеральное масло
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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