Главная /

/ Бренды /

/ Sachs /

/ Sachs 3400710004 Комплект сцепления Скания 4 с гидравлическим выжимным подщипником

Комплект сцепления Скания 4 с гидравлическим выжимным подщипником артикул 3400710004 SACHS в Алматы

Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 3400710004 Наименование Комплект сцепления Скания 4 с гидравлическим выжимным подщипником Диаметр [мм] 430 Число зубцов 24 Комплектующие см.в перечне Альтернативный ремкомплект 3400 122 001 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! показать еще С этим товаром покупают... FAG 63052RSR Подшипник Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

статистика Выберите статистику Отлично Хорошо Плохо

срок доставки Укажите срок доставки Любой

Доступное количество Выберите необходимое количество - Применить

ЦС или Офф. дистрибьютор Фильтровать

Сбросить

Если хотите купить Комплект сцепления Скания 4 с гидравлическим выжимным подщипником SACHS с артикулом 3400710004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка