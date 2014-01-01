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Комплект сцепления (диск,корзина выжимной подшибник гидравлический) SACHS 3400710002 артикул 3400710002 SACHS в Алматы

3400710002 SACHS Комплект сцепления (диск,корзина выжимной подшибник гидравлический) SACHS 3400710002
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400710002
Наименование Комплект сцепления (диск,корзина выжимной подшибник гидравлический) SACHS 3400710002
Диаметр [мм] 362
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Альтернативный ремкомплект 3400 700 303
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть комплект сцепления (диск корзина выжимной подшибник гидравлический) Сакс 3400710002 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400710002. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400710002, 394019, 6363016330, 81300059024. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления (диск корзина выжимной подшибник гидравлический) Сакс 3400710002, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления (диск,корзина выжимной подшибник гидравлический) SACHS 3400710002 SACHS с артикулом 3400710002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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