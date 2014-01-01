Комплектующие см.в перечне Альтернативный ремкомплект 3400 700 303 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления (диск корзина выжимной подшибник гидравлический) Сакс 3400710002 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400710002. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400710002, 394019, 6363016330, 81300059024. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления (диск корзина выжимной подшибник гидравлический) Сакс 3400710002, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.