Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления 3482 000 361 Нажимной диск сцепления 1878 008 742 Диск сцепления 3151 000 034 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700670. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления 3482 000 361 Нажимной диск сцепления 1878 008 742 Диск сцепления 3151 000 034, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.