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Комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления, 1878 008 514 Диск сцепления, 3151 000 493 В артикул 3400700659 SACHS в Алматы

3400700659 SACHS Комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления, 1878 008 514 Диск сцепления, 3151 000 493 В
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700659
Наименование Комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления, 1878 008 514 Диск сцепления, 3151 000 493 В
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления 1878 008 514 Диск сцепления 3151 000 493 В представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700659. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления 1878 008 514 Диск сцепления 3151 000 493 В, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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KAMAZ 532056100137

Дверь левая в сборе
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления, 1878 008 514 Диск сцепления, 3151 000 493 В SACHS с артикулом 3400700659 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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