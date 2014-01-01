|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400700659
|Наименование
|Комплект сцепления 3482 000 246 Нажимной диск сцепления, 1878 008 514 Диск сцепления, 3151 000 493 В
|Диаметр [мм]
|430
|Число зубцов
|10
|Комплектующие см.в перечне
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|для возвратной вилки с роликами
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|3189 600 004
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
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