Комплектующие см.в перечне Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 057 Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить сцепление Сакс 3400700649 Мерседес Актрос 400 мм двухдисковое, просто позвоните нам! Применяется на Мерседес Актрос, Мерседес Аксор. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700649. У данной детали есть аналоги с номерами: 0062504804, 0062504904, 0062507404, 0062508604, 0062508704, 0062508804, 0072502804. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.