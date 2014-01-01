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Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS артикул 3400700645 SACHS в Алматы

3400700645 SACHS Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700645
Наименование Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS
Диаметр [мм] 280
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700645. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700645, 004700645. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление ГАЗ-3302 Бизнес дв.CUMMINS ISF 2.8 ЕВРО-4 КПП Н/О в сборе SACHS SACHS с артикулом 3400700645 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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