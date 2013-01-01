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Если вы хотите купить сцепление Вольво фш 16 от 540 л.с. с 2013 г, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH 4 с 2013 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700640. У данной детали есть аналоги с номерами: Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.