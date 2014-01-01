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Сцепление 2-х дисковое Вольво FH FM D=400 мм, 2 диска в комплекте артикул 3400700629 SACHS в Алматы

3400700629 SACHS Сцепление 2-х дисковое Вольво FH FM D=400 мм, 2 диска в комплекте
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700629
Наименование Сцепление 2-х дисковое Вольво FH FM D=400 мм, 2 диска в комплекте
Диаметр [мм] 400
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с промежуточным кольцом
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление 2-х дисковое Вольво FH FM D=400 мм, 2 диска в комплекте SACHS с артикулом 3400700629 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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