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Сцепление Scania R серия артикул 3400700612 SACHS в Алматы

3400700612 SACHS Сцепление Scania R серия
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700612
Наименование Сцепление Scania R серия
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
Ид. № сцепления MFZ
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление Scania R серия SACHS с артикулом 3400700612 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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