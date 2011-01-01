Число зубцов 18 Регулировка / установка с автоматической регулировкой применяется только в комплекте доступен только в комплекте Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в., просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Actros, Mercedes Actros MP4, Mercedes Antos. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700543. У данной детали есть аналоги с номерами: 0282503901, 0282504001, 0282508301, 028250830180, A0282503901, A0282504001, A0282508301. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.