menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в. артикул 3400700543 SACHS в Алматы

3400700543 SACHS Комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в.
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700543
Наименование Комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в.
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 45x50-18N
Число зубцов 18
Регулировка / установка с автоматической регулировкой
применяется только в комплекте
доступен только в комплекте
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в., просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Actros, Mercedes Actros MP4, Mercedes Antos. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700543. У данной детали есть аналоги с номерами: 0282503901, 0282504001, 0282508301, 028250830180, A0282503901, A0282504001, A0282508301. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

С этим товаром покупают...

FEBI 21226

Подвеска, двигатель

LYNXAUTO 117EL22

Ремень ГРМ

MAHLE OC274

Фильтр масляный

VADEN 303070002

Кран уровня пола
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления XTend (самоподводящееся) для грузовиков Мерседес с 2011 г.в. SACHS с артикулом 3400700543 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0