Число зубцов 18 Регулировка / установка с автоматической регулировкой применяется только в комплекте доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить комплект сцепления грузовиков Мерседес XTEND (самоподводящийся), просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Actros, Mercedes Antos, Mercedes Arocs. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700533. У данной детали есть аналоги с номерами: 0232501701, 0232501801, 0282504701, 0282504801, 0282509401, A0232501701, A0232501801. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.