Число зубцов 18 Регулировка / установка с автоматической регулировкой применяется только в комплекте доступен только в комплекте Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника Ид. № сцепления MF SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить самоподводящееся сцепление грузовиков Мерседес Арокс, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes Antos, Mercedes Arocs. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700531. У данной детали есть аналоги с номерами: A0102500104, A0102503004, A0102506104, A0102508804, A0252504001, A0252505903, A0252506003. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.