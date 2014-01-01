Число зубцов 18 только в соединении с OM 936 макс. возможный крутящий момент двигателя [Нм] 1400 Регулировка / установка с автоматической регулировкой применяется только в комплекте доступен только в комплекте Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления XTend Комплект сцепления представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700530. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления XTend Комплект сцепления, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.