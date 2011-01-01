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Сцепление Мерседес Актрос MP4 с 2011 г артикул 3400700529 SACHS в Алматы

3400700529 SACHS Сцепление Мерседес Актрос MP4 с 2011 г
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700529
Наименование Сцепление Мерседес Актрос MP4 с 2011 г
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 45x50-18N
Число зубцов 18
Регулировка / установка с автоматической регулировкой
применяется только в комплекте
доступен только в комплекте
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без выжимного подшипника
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление Мерседес Актрос MP4 с 2011 г SACHS с артикулом 3400700529 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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