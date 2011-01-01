|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400700529
|Наименование
|Сцепление Мерседес Актрос MP4 с 2011 г
|Диаметр [мм]
|430
|Профиль ступицы
|45x50-18N
|Число зубцов
|18
|Регулировка / установка
|с автоматической регулировкой
|применяется только в комплекте
|доступен только в комплекте
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без выжимного подшипника
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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