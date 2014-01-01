Профиль ступицы 41,1x50,8-10N Регулировка / установка с автоматической регулировкой Альтернативный ремкомплект 3400 700 512 применяется только в комплекте доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления XTEND D430 (Корзина Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700509. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700509, 827077. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект сцепления XTEND D430 (Корзина Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.