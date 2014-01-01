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Комплект сцепления XTEND D430 (Корзина, Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 SACHS артикул 3400700509 SACHS в Алматы

3400700509 SACHS Комплект сцепления XTEND D430 (Корзина, Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700509
Наименование Комплект сцепления XTEND D430 (Корзина, Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 SACHS
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Профиль ступицы 41,1x50,8-10N
Регулировка / установка с автоматической регулировкой
Альтернативный ремкомплект 3400 700 512
применяется только в комплекте
доступен только в комплекте
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть комплект сцепления XTEND D430 (Корзина Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700509. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700509, 827077. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект сцепления XTEND D430 (Корзина Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления XTEND D430 (Корзина, Подшипник выжимной. Диск) 3400700509 SACHS SACHS с артикулом 3400700509 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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