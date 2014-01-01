Профиль ступицы 41,1x50,8-10N Регулировка / установка с автоматической регулировкой применяется только в комплекте доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть сцепление Даф XF 95 самоподводящееся комплект (диск+корзина+выжимной) Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700504. У данной детали есть аналоги с номерами: 1380002, 1625971, 1625971A, 1625971R, 1628627, 1628627A, 1628627R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сцепление Даф XF 95 самоподводящееся комплект (диск+корзина+выжимной) Сакс, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.