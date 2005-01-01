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Сцепление SACHS 3400700478 для VOLVO FH/FM/FMX после 2005 г артикул 3400700478 SACHS в Алматы

3400700478 SACHS Сцепление SACHS 3400700478 для VOLVO FH/FM/FMX после 2005 г
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700478
Наименование Сцепление SACHS 3400700478 для VOLVO FH/FM/FMX после 2005 г
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 24
Комплектующие см.в перечне
Тип сборки предварительная сборка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить сцепление Сакс 3400700478 для Вольво FH/FM/FMX после 2005 г, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700478. У данной детали есть аналоги с номерами: 643334300, 6433343000, 700478, 85000510. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сцепление SACHS 3400700478 для VOLVO FH/FM/FMX после 2005 г SACHS с артикулом 3400700478 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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