Число зубцов 10 доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть комплект сцепления Ивеко Сакс 3400700462 представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700462. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700462, 500055979, 500059858, 504148904, 504221985, 643332500, 827172. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект сцепления Ивеко Сакс 3400700462, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.