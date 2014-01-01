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Комплект сцепления MAN TGA TGS TGX (диск усиленный) артикул 3400700460 SACHS в Алматы

3400700460 SACHS Комплект сцепления MAN TGA TGS TGX (диск усиленный)
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700460
Наименование Комплект сцепления MAN TGA TGS TGX (диск усиленный)
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Усиленное оснащение
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 020
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления MAN TGA TGS TGX (диск усиленный) SACHS с артикулом 3400700460 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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