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Комплект сцепления MAN TGS TGX усиленный диск артикул 3400700459 SACHS в Алматы

3400700459 SACHS Комплект сцепления MAN TGS TGX усиленный диск
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700459
Наименование Комплект сцепления MAN TGS TGX усиленный диск
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Усиленное оснащение
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект сцепления MAN TGS TGX усиленный диск SACHS с артикулом 3400700459 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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