Число зубцов 10 доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить комплект сцепления Ивеко аналог 2992489, просто позвоните нам! Применяется на Iveco Eurocargo. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700452. У данной детали есть аналоги с номерами: 2992489, 2996567, 500370064, 500370084, 500370316, 809124. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS.