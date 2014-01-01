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К-т сцепления TGA/TGS/TGX артикул 3400700445 SACHS в Алматы

3400700445 SACHS К-т сцепления TGA/TGS/TGX
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700445
Наименование К-т сцепления TGA/TGS/TGX
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Комплектующие см.в перечне
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть к-т сцепления ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700445. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700445 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить К-т сцепления TGA/TGS/TGX SACHS с артикулом 3400700445 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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