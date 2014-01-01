Комплектующие см.в перечне Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для возвратной вилки с роликами Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 3189 600 004 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700445. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700445 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.