|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400700433
|Наименование
|Сцепление, к-кт 3400700433 SACHS
|Диаметр [мм]
|235
|Число зубцов
|10
|Профиль ступицы
|23,1x29,2x10N
|доступен только в комплекте
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)
2005.11 - 2006.04
IVECO
DAILY III Фургон
29 L 14
2005.01 - 2006.04
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
29L10
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
29L12
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
29L14
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
35C10, 35S10
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
35C12, 35S12
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
29L10 V
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
29L12 V, 29L12 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P
2006.05 - 2011.08
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