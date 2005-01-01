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Сцепление, к-кт 3400700433 SACHS артикул 3400700433 SACHS в Алматы

3400700433 SACHS Сцепление, к-кт 3400700433 SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700433
Наименование Сцепление, к-кт 3400700433 SACHS
Диаметр [мм] 235
Число зубцов 10
Профиль ступицы 23,1x29,2x10N
доступен только в комплекте
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть сцепление к-кт 3400700433 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700433. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700433, 504061486. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сцепление к-кт 3400700433 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2005.11 - 2006.04
IVECO DAILY III Фургон 29 L 14 2005.01 - 2006.04
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 29L10 V 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 29L12 V, 29L12 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2006.05 - 2011.08

Если хотите купить Сцепление, к-кт 3400700433 SACHS SACHS с артикулом 3400700433 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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