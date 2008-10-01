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Сцепление Ивеко Дэйли 280 мм артикул 3400700432 SACHS в Алматы

Сцепление Ивеко Дэйли 280 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 3400700432
Наименование Сцепление Ивеко Дэйли 280 мм
Параметр 280/Z
Диаметр [мм] 280
Число зубцов 10
Профиль ступицы 23x30,55-10N
доступен только в комплекте
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 40C14 GV, 40C14 GV/P 2006.05 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 40C14 V, 40C14 V/P 2006.05 - 2011.08
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02
IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02
IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02
IVECO MASSIF Пикап 3.0 HPI 2008.10 - 2011.02
IVECO MASSIF Пикап 3.0 HPT 2008.10 - 2011.02

Если хотите купить Сцепление Ивеко Дэйли 280 мм SACHS с артикулом 3400700432 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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