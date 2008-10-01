|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|3400700432
|Наименование
|Сцепление Ивеко Дэйли 280 мм
|Параметр
|280/Z
|Диаметр [мм]
|280
|Число зубцов
|10
|Профиль ступицы
|23x30,55-10N
|доступен только в комплекте
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
40C14, 40C14 /P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
40C14 G, 40C14 G/P
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
40C14 GV, 40C14 GV/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
40C14 V, 40C14 V/P
2006.05 - 2011.08
IVECO
MASSIF Single Cab
3.0 HPI
2008.10 - 2011.02
IVECO
MASSIF Single Cab
3.0 HPT
2008.10 - 2011.02
IVECO
MASSIF Station Wagon
3.0 HPI
2008.10 - 2011.02
IVECO
MASSIF Station Wagon
3.0 HPT
2008.10 - 2011.02
IVECO
MASSIF Пикап
3.0 HPI
2008.10 - 2011.02
IVECO
MASSIF Пикап
3.0 HPT
2008.10 - 2011.02
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