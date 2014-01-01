Число зубцов 10 доступен только в комплекте SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть к-т сцепления 330*1 1/2'-10N; Еврокарго представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700431. У данной детали есть аналоги с номерами: 3400700431, 2996358, 2996356, 2995691, 2996991, 6333072000, 809126. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия к-т сцепления 330*1 1/2'-10N; Еврокарго на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.