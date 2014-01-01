Комплектующие см.в перечне Ид. № сцепления MFZ Дополнительный артикул / Дополнительная информация без промежуточного кольца Тип сборки предварительная сборка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить комплект сцепления Вольво, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 3400700423. У данной детали есть аналоги с номерами: 0691162, 105150, 293067, 85000312, 85000597. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.